Комика Поперечного и журналиста Кучера признали иноагентами Минюст признал иноагентами комика Поперечного и журналиста Кучера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Поперечный

Российского комика Данилу Поперечного признали иноагентом. Соответствующее решение принял Минюст РФ, сообщается на официальном сайте ведомства. Также в списке иноагентов оказались публицист Станислав Кучер, политические активисты Игорь Артемьев, Алексей Комелев, пастор-пятидесятник Альберт Раткин.

Поперечный принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иностранного агента. Выступал против специальной военной операции на Украине, — говорится в сообщении Минюста.

По данным ведомства, Кучер также выступал против СВО, а также распространял ложные данные о решениях публичной власти РФ. Также он проживает за пределами Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в 2023 году стендап-комик Поперечный продал апартаменты в Санкт-Петербурге. Квартиру, расположенную в Красногвардейском районе, приобрели за 35 млн рублей. В качестве бонуса, как писал Mash, новый владелец получил машино-место в подземном паркинге.

Также Поперечный рассказал о проблемах во время выступления в Америке в рамках своего гастрольного тура «Веселая/жизнь». По словам уехавшего из России артиста, на сцене не было необходимой аппаратуры, организаторы срывали сроки и не могли установить декорации.