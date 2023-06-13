Комик Лолаева оспорит конституционность статьи о дискредитации ВС России

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Ариана Лолаева

Российский комик Ариана Лолаева подала жалобу в Конституционный суд страны на статью о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). 19 июля 2022 года суд во Владикавказе признал ее виновной по этой статье и назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.

В публикации говорится, что артистка подавала жалобы в Верховный и Кассационный суды, однако все они были отклонены. Поводом для разбирательств стала ее публикация от 24 апреля 2022 года, в которой она заявила, что 60-й день боевых действий на Украине пришелся на светлый праздник Пасхи. Она осудила действия России, назвав их «главным позором» страны.

Представители «Мемориала» в свою очередь подчеркнули, что статья о дискредитации ВС РФ нарушает целый ряд положений Конституции, включая право на свободу мысли и слова, запрет государственной идеологии и дискриминации. В организации подчеркнули, что удалось собрать около 20 дел по этой статье для подачи коллективной жалобы в Конституционный суд России.

Ранее Ленинский районный суд в Екатеринбурге оштрафовал местное отделение общества «Мемориал» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) на 300 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Как рассказал глава организации Алексей Мосин, протокол был составлен по двум публикациям на сайте уральского общества «Мемориал», к которым организация не имеет отношения.