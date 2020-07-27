«Комичный неудачник»: Понасенков дал оценку личности историка Соколова

https://static.news.ru/photo/78efb45a-cffe-11ea-8650-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Очередное заседание по делу доцента Олега Соколова началось 27 июля 2020 года в городском суде Санкт-Петербурга. На слушании со стороны защиты потерпевших выступил публицист и историк Евгений Понасенков, которого фигурант часто обвинял в травле. Подсудимому вменяют убийство своей студентки Анастасии Ещенко. Его юристы были против визита в инстанцию Понасенкова.

По словам публициста, подозреваемый является «пьяницей», «жестоким и комичным неудачником». Речь свидетеля отличалась эмоциональностью, он не стеснял себя в выражениях, за что получил несколько замечаний от судьи, передают «Невские новости». Понасенков отметил, что познакомился с Соколовым в 2000 году, «на реконструкции Бородинского сражения».

Соколов — это чудовищно жестокий и комичный неудачник. Он был всего лишь доцентом, но хотел быть сиром. Эта диалектическая пауза травмировала его. Кроме того, как, наверное, уже всем известно, Соколов цитировал без указания авторства мою монографию и оскорблял меня в интернете, — заявил Понасенков.

Кроме того, по мнению публициста, Соколов лишён благородства, свойственного учёным, однако является «хорошим актёром». Выступавший подчеркнул, что с погибшей Ещенко знаком не был, а руководство СПбГУ, где работал историк, предупреждал об опасных наклонностях фигуранта.

Трагедия произошла в 2019 году. 9 ноября спасатели выехали на вызов к реке Мойке в Санкт-Петербурге. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель Петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову.

Оказалось, что труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться ещё когда девушка училась на третьем курсе. Соколова обвинили в умышленном убийстве аспирантки. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Позже видео ссоры историка Олега Соколова и убитой Анастасии Ещенко появилось на YouTube-канале издания «Мойка78». Запись сделана за несколько часов до убийства. По предварительным данным, видео снято на мобильный телефон самим Соколовым. На кадрах Ещенко плачет и просит оставить её в покое.

Ранее NEWS.ru писал, что военный историк Олег Вербовой рассказал о вечернике, которую устроил Олег Соколов после убийства аспирантки. По его словам, он и его ученик Константин Кононенко были приглашены Соколовым ещё 5 ноября. Вечером 8 ноября, на следующие сутки после убийства Ещенко, Соколов их принял как ни в чём не бывало.