Комендантский час вводят для несовершеннолетних в Ленинградской области

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Комендантский час для несовершеннолетних вводится с 30 декабря по 10 января в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Несовершеннолетним нельзя будет без родителей находиться с 21:00 до 06:00 на улицах, стадионах, в парках, транспорте, интернет-клубах, а также в торговых и развлекательных центрах, — цитирует заявление «Интерфакс».

Распоряжение о введении комендантского часа подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ограничения необходимы в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В начале декабря вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что власти целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают туристов не приезжать в этот период. По его словам, власти вынуждены заботиться о здоровье как местных жителей, так и гостей. Елин добавил, что Эрмитаж и Русский музей не будут работать в новогодние каникулы.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры по коронавирусу в городе могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится. Власти Северной столицы с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ в аквапарки, океанариумы, на выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря.

По данным на 28 декабря, медики выявили в РФ 27 787 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. Общее число заболевших за всё время пандемии достигло 3 078 035. Выздоровели за сутки 20 480 пациентов, общее число вылечившихся составляет 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших от COVID-19 жителей страны за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в РФ скончались 55 265 граждан, писал NEWS.ru.