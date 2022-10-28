Комбат «Востока» отреагировал на критику Кадырова в адрес генерала Лапина Комбат «Востока» Ходаковский заявил, что критика командного состава может отрицательно сказаться на обществе

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил в своем Telegram-канале, что выставление высшего командного состава «некомпетентными бездарями» отрицательно влияет на мотивацию в обществе. По его словам, когда мы «переходим к дискредитации кого-то персонально, кто принимает решения и за кем стоят люди, мы пересаливаем». Так он отреагировал на критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес генерал-полковника ВС России Александра Лапина за действия в зоне СВО.

Военная удача слагается из множества факторов, и личные качества военачальника не всегда играют при этом первую роль. На грабли неудачи может наступить и талантливый командир, а бесталанному, напротив, может сопутствовать везение. Как тогда определить компетенцию? — написал Ходаковский.

Кадыров накануне раскритиковал Лапина, который получил звание Героя России за участие в спецоперации. Глава Чечни заявил, что не смог связаться с генерал-полковником для обсуждения обороны населенных пунктов Торское, Ямполовка, Терны.

Ранее Кадыров подверг критике Лапина, руководившего обороной Красного Лимана. Глава Чечни отметил, что в распоряжении военачальника были войска Западного военного округа, но тот не обеспечил бойцов связью, боеприпасами и не выстроил взаимодействие. Он добавил, что Лапин к тому же перенес штаб в Старобельск, за 150 км от подчиненных, а сам «отсиживался» в Луганске.