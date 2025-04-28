Комары шарахаются от моих окон без москитных сеток: просто делаю это

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Комары шарахаются от моих окон, несмотря на отсутствие москитной сетки. Есть несколько эффективных способов отпугнуть насекомых. Просто делаю это, и насекомые больше не беспокоят.

Эфирные масла-репелленты.

Чтобы отпугнуть комаров, на оконные рамы и подоконники можно нанести масло гвоздики (5 капель на стакан воды), эвкалиптового или чайного дерева (отпугивает 90% насекомых).

Ароматные растения на подоконнике.

Посадите в горшки базилик, мяту, герань. Они хорошо отпугивают комаров.

Дымовая защита.

Аромапалочки с цитронеллой — настоящее спасение от комаров.

Самодельные ловушки.

Разрежьте пластиковую бутылку, налейте сладкую воду с дрожжами, развесьте липкие ленты возле окон. Это спасет вас от насекомых.

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