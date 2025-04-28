Комары шарахаются от моих окон, несмотря на отсутствие москитной сетки. Есть несколько эффективных способов отпугнуть насекомых. Просто делаю это, и насекомые больше не беспокоят.
- Эфирные масла-репелленты.
Чтобы отпугнуть комаров, на оконные рамы и подоконники можно нанести масло гвоздики (5 капель на стакан воды), эвкалиптового или чайного дерева (отпугивает 90% насекомых).
- Ароматные растения на подоконнике.
Посадите в горшки базилик, мяту, герань. Они хорошо отпугивают комаров.
- Дымовая защита.
Аромапалочки с цитронеллой — настоящее спасение от комаров.
- Самодельные ловушки.
Разрежьте пластиковую бутылку, налейте сладкую воду с дрожжами, развесьте липкие ленты возле окон. Это спасет вас от насекомых.
Ранее стало известно, как за одну ночь выманить всех мокриц и уничтожить их.