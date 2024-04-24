Комары и клещи в России переносят десятки вирусов Роспотребнадзор: комары переносят как минимум 47 новых для России вирусов

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Ученые обнаружили, что комары на территории России переносят как минимум 47 новых вирусов, исследования проводились в рамках проекта «Санитарный щит», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС. Она также уточнила, что при изучении клещей было выявлено 14 вирусов.

Изучение вирусного пейзажа в стране, этого никто раньше не делал. Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 — в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред, — сказала она.

В самом ведомстве добавили, что, несмотря на результаты исследований, опасений нет — все вирусы тщательно изучаются в лабораториях. Кроме того, как показывают предварительные итоги анализа, они не несут серьезных рисков. Все имеющиеся патогены оцифрованы, иными словами, их особенности и паттерны внесены в общую базу данных, что позволяет не только выработать способы защиты, но и внести коррективы в случае появления новых вариаций вирусов на их основе.

До этого доктор биологических наук Алексей Аграновский, говоря о промежуточных итогах проекта «Санитарный щит», заявил, что пока нет поводов для беспокойства, поскольку арбовирусы не вызывают крупных эпидемий. Специалист подчеркнул, что это не означает, что данную тему можно игнорировать. По его словам, скорее всего, это вирусы новые для местности, где они были обнаружены, нежели действительно ранее не встречавшиеся вирусы.