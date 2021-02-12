Комаровский предложил властям Украины застрелиться из-за зарплат медикам

https://static.news.ru/photo/90143e8a-6eb9-11eb-bf96-96000091f725_660.jpg Евгений Комаровский Фото: uakomar/instagram.com

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский высказался на тему низкой заработной платы украинских медиков.

Это повод к тому, чтобы Академия медицинских наук, комитет Рады дружно вышли на Крещатик и застрелились. Все эти правила игры — они не нами придуманы и придуманы хрен знает когда. Я всё жду, что кто-то когда-то решит эти правила поменять, — сказал врач в интервью изданию «Гордон».

По словам Комаровского, на Украине происходит отток медицинских «мозгов» — многие врачи уезжают работать в близлежащие европейские страны из-за того, что качество подготовки у них высокое, а уровень заплат на родине нищенский.

Ранее украинский кардиохирург и генеральный директор Института сердца Борис Тодуров озвучил зарплату украинских медиков. Он заявил, что доктор, который оперирует каждый день, получает 7,4 тыс. гривен (19,6 тыс. рублей) в месяц. Медсёстры получают и того меньше — 5,5 тыс. гривен (14,6 тыс. рублей).

Евгений Комаровский рассказывал , как протекает болезнь в случае повторного заражения коронавирусом. Если человек переболел и у него в крови есть антитела, то либо он не заразится вообще, либо перенесёт заболевание в лёгкой форме. Если же активной циркуляции антител нет, а остались только клетки памяти, то организму понадобится время для распознавания вируса, писал NEWS.ru.