Командующий ВКС Суровикин стал генералом армии

Главнокомандующему Воздушно-космическими силами России Сергею Суровикину присвоено звание генерала армии. Указ президента России Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу, — указано в документе.

Суровикин был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России в ноябре 2017 года. Он участвовал в вооружённом конфликте на территории Таджикистана и во второй чеченской кампании.

За командование российской армией в Сирии в 2017 году ему присвоили звание Героя России. Также Сергей Суровикин награждён орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и медалями.

Также Владимир Путин подписал указ о награждении российских военных, погибших в результате крушения пожарного самолёта Бе-200 в Турции.

Ранее сообщалось, что звание генерала армии получил первый замглавы ФСБ Сергей Королёв. Генералом армии в ФСБ до сих пор был только глава ведомства Александр Бортников.