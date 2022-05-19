Командиров «Азова» Величко и Немичева объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск командиров «Азова» Величко и Немичева

Сергей Величко / Фото Соцсети

МВД России объявило в розыск командиров украинского полка «Азов» Сергея Величко и Константина Немичева, следует из базы ведомства. В ней говорится, что Величко и Немичев разыскиваются по уголовной статье. Они оба родились в Харькове, Величко — 1994 года рождения, Немичев — 1992 года рождения.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что у следователей есть информация о причастности Величко и Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных. В отношении украинских военнослужащих возбудили уголовные дело по статье 317 УК России (посягательство на жизнь военнослужащих). Председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что следователи принимают меры по розыску и аресту этих украинских военных.

В конце марта экc-командующий ВДB РФ, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов заявил о том, что российский спецназ захватил украинских военнослужащих, подозреваемых в участии в пытках солдат ВС России. По его словам, речь идёт о гражданах Украины Сергее Величко по кличке Чили и Константине Немичеве из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».

При этом позже Величко и Немичев опровергли информацию о своём аресте.