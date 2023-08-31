В Мытищах похоронили командира «Вагнера» Дмитрия Уткина: фото

Фото: NEWS.ru

Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище

В Мытищах на мемориальном воинском кладбище похоронили командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина.

Бывший офицер военной разведки погиб в авиакатастрофе 23 августа, когда в небе над Тверской областью потерпел крушение бизнес-джет, связанного с «Вагнером» бизнесмена Евгения Пригожина. В результате авиакатастрофы, помимо Уткина и Пригожина погибли еще 8 человек.

Поскольку Дмитрий Уткин был отставным офицером и Героем России его похоронили с воинскими почестями на военном кладбище «Пантеон защитников Отечества».

Ранее, 29 августа, в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище простились с бизнесменом Евгением Пригожиным.