Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
В Мытищах на мемориальном воинском кладбище похоронили командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина.
Бывший офицер военной разведки погиб в авиакатастрофе 23 августа, когда в небе над Тверской областью потерпел крушение бизнес-джет, связанного с «Вагнером» бизнесмена Евгения Пригожина. В результате авиакатастрофы, помимо Уткина и Пригожина погибли еще 8 человек.
Поскольку Дмитрий Уткин был отставным офицером и Героем России его похоронили с воинскими почестями на военном кладбище «Пантеон защитников Отечества».
Ранее, 29 августа, в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище простились с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Фото: NEWS.ru
Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища
Фото: NEWS.ru
Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища
Фото: NEWS.ru
Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища
Фото: NEWS.ru
Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища
Фото: NEWS.ru
Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища
Фото: NEWS.ru
Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища
Фото: NEWS.ru
Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища
Фото: NEWS.ru
Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище
Фото: NEWS.ru
Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище