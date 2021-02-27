Командир в Забайкалье избил призывника за отсутствие интереса к службе

https://static.news.ru/photo/84323e72-798c-11eb-abce-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости

Неумение солдата-срочника собирать пулемёт и отсутствие у него интереса к службе стали причиной избиения молодого человека командиром части танкового взвода Ильдаром Сагдиевым в закрытом городе Горный Забайкальского края.

Солдат рассказал, что не мог собрать автомат на соответствующем занятии в присутствии командира. Тот разозлился, ударил молодого человека по щеке, в левое ухо и левый глаз, затем взял за воротник куртки и дважды ударил в челюсть. После этого Сагдиев вывел потерпевшего в соседний зал, где также проходило занятие, и толкнул его в грудь.

Сагдиев И.В., <....> будучи недовольным отсутствием у С. (солдата, имя которого скрыто. — NEWS.ru) навыков по сборке оружия, а также желания обучаться по воинской специальности, превышая свои полномочия, выразился в адрес последнего, используя грубую форму, и нанёс ему несколько ударов, — говорится в приговоре Читинского гарнизонного военного суда.

Медицинская экспертиза обнаружила у срочника гематомы под левым глазом и в области ушной раковины. При этом суд исключил из обвинения удары в область правого уха и правой щеки, а также удары ладонями по лицу и затылочной области, так как «в ходе судебного следствия данные обстоятельства не нашли своего подтверждения».

Нападавший признал свою вину и извинился перед солдатом, а также предложил срочнику выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Суд принял решение оштрафовать командира на 120 тысяч рублей по уголовной статье о превышении полномочий.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на днях заявил, что в правительстве не обсуждают отмену военной службы по призыву, подчеркнув, что это «конституционная обязанность» россиян. Между тем большинство европейских соседей России с обязательной военной службой давно попрощались, сделав ставку на контрактников.