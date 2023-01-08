Российские военные ведут тяжелые бои в Соледаре ДНР, который превращен в крепость. Функцию штурмовых подразделений выполняют в основном бойцы частной военной компании «Вагнер», сообщает ТАСС со ссылкой на командира добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимира Новикова. По его словам, в ходе столкновений «вагнеровцам» помогают военные второго армейского корпуса и спецназа «Ахмат».
Вот такие тяжелые городские бои, когда город превращен в крепость, требуют больших сил. <...> Идет планомерное освобождение Соледара, то есть обходят с флангов, работают и именно непосредственно по центру [города], — заявил Новиков.
По его словам, согласно разведданным, военнослужащие ВСУ настроены пессимистично в отношении дальнейшего контроля над городом. Их методично ликвидируют бойцы ЧВК «Вагнер», добавил Новиков.
Ранее Совместный центр контроля и координации в ДНР сообщил об обстрелах ВСУ населенных пунктов Новый Свет и Зугрэс. Были зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС и Зуевской ТЭС.
Позже Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 600 украинских военных в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации солдат ВСУ в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что была проведена операция возмездия в ответ на удар Киева по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке.