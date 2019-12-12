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Завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе самолёта Boeing в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в результате которой погибли 50 человек. Оказалось, что командир экипажа авиакомпании «Татарстан» в течение полутора лет руководил полётами по фальшивым документам, не имея даже базовых навыков пилота.

К авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов, — сообщили в СК РФ.

Следователи выяснили, что 17 ноября 2013 года Салихов при посадке ввёл воздушное судно в «сложное пространственное положение», Гуцул не принял управление на себя, в результате чего и произошло крушение.

В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а также в халатности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц, предъявлены бывшему замгендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерию Портнову и экс-руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову, допустивших Салихова к полётам.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как писал NEWS.ru, самолёт, совершивший экстренную посадку в Ростове-на-Дону, вылетел в пункт назначения. Он совершал регулярный рейс из Москвы в Анапу. В полёте самочувствие второго пилота резко ухудшилось, в связи с чем командир экипажа принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту. После приземления лётчик был передан бригаде скорой помощи, однако спасти его медикам не удалось, По предварительным данным, пилот скончался от сердечного приступа.