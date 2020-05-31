Командир МКС рассказал, чем займется на орбите экипаж Crew Dragon

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Прибывшие на корабле Crew Dragon астронавты Даг Херли и Боб Бенкен должны как можно быстрее влиться в экипаж МКС. Об этом сообщил Командир 63-го экипажа Международной космической станции астронавт NASA Крис Кэссиди.

Мы все очень рады, что к экипажу 63 присоединились еще два человека, — цитирует его РИА Новости.

Кэссиди добавил, что экипаж займется работой по обеспечению безопасности станции. В скором времени ему предстоит выход в космос. Он также пошутил, что новички пропустили «большую уборку», которая проводится на МКС по выходным дням, но скоро они всё наверстают.

Херли и Бенкен будут оставаться на орбите в течение нескольких месяцев. Срок их возвращения на Землю и дата завершения испытательного полёта Crew Dragon пока не определены.

Как писал NEWS.ru национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готово к съёмкам фильма о космосе с Томом Крузом в главной роли на МКС. Об этом заявил директор NASA Джим Брайденстайн. Работу над картиной будет вести Илон Маск. Он снимет продолжение кинофраншизы «Миссия невыполнима».