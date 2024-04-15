«Ком в горле и слезы»: отец найденных в подвале детей оставил им послание Отец найденных в подвале в Петербурге детей признался, что плачет из-за разлуки

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Житель Санкт-Петербурга Артур Талипов, который поселился в подвале жилого дома вместе с тремя сыновьями, написал им письмо и рассказал, что ждет их возвращения из больницы, сообщает «Фонтанка». Мужчина признался, что любит детей и часто плачет из-за разлуки с ними.

А как я люблю своих детей? Да вон опять игрушку на полу заметил. Как итог — ком в горле и слезы, как у пятиклассницы, — написал Талипов.

Он заявил, что больше суток провел в полиции после того, как детей забрали и отправили в Филатовскую больницу. По его словам, сейчас возможности общаться с сыновьями у него нет. Талипов выразил надежду, что со временем дети поймут его поступок.

Мужчина добавил, что на арендодателя, который сдавал ему подвал, оказали давление и тот выгнал Талипова. Ему дали двое суток, чтобы собрать все вещи и съехать. Он также отметил, что ключи от подвала у него отобрали и теперь ему приходится забираться в помещение через окно.

О задержании Талипова стало известно 10 апреля. Сообщение в правоохранительные органы поступило от местных жителей, которые заявили, что дети в возрасте от двух до шести лет жили и воспитывались в антисанитарных условиях. О ситуации уведомили органы опеки, проводится проверка.