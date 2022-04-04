"Колумбайн" внесли в перечень террористических и экстремистских организаций

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Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла "Колумбайн" (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) в официальный перечень террористических и экстремистских организаций. Ранее Верховный суд РФ вынес соответствующее постановление.

Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть, организации: 1. Колумбайн* (международное молодежное движение "Колумбайн"), — сказано в приведенном на сайте ведомства перечне.

Ранее по требованию Генпрокуратуры организацию признали террористической. В ведомстве отмечали, что "Колумбайн" (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) , получившие своё название после трагедии в одноименной школе в США, приводит к насильственным преступлениям. В Генпрокуратуре отмечали, что последователи "Колумбайна" пропагандируют жестокость, а своей целью ставят массовую гибель людей.

Ранее ФСБ задержала в Сочи 17-летнего гражданина России, администратора интернет-сообщества «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Ему грозит пожизненное лишение свободы.