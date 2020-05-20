Кольскую сверхглубокую скважину решили открыть для туристов

https://static.news.ru/photo/73f4f33a-9aa1-11ea-9e2d-fa163e074e61_660.jpg Кольская сверхглубокая скважина, 2007 г. (архивное фото) Фото: Andre Belozeroff/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Власти Мурманской области и компания «Норильский никель» решили превратить законсервированную Кольскую сверхглубокую скважину в объект промышленного туризма. С 1991 года она входит в Книгу рекордов Гиннесса.

По словам замгубернатора области Ольги Кузнецовой, туристический потенциал скважины обусловлен близостью Норвегии и действием безвизового режима по обе стороны границы. Пробуренная в 1970-х годах исследовательская скважина уходит на 12 километров под землю, являясь глубочайшим рукотворным объектом на планете.

Мы ведём работу с Ростуризмом <...> по передаче этого объекта в федеральную собственность, в том числе, чтобы получать финансирование из федеральных источников, — цитирует Кузнецову ТАСС.

По информации издания, комплекс может стать частью проекта промышленного туризма на объектах Кольской ГМК «Норникеля».

Как писал NEWS.ru, американский журнал Forbes назвал Мурманск среди пяти городов России, которые по своей красоте и уникальности не уступают Москве и Санкт-Петербургу.