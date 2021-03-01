Колонию Навального в Покрове сравнили с домом отдыха

https://static.news.ru/photo/becee874-7b34-11eb-a0a2-96000091f725_660.jpg Фото: УФСИН России по Владимирской области

Журналисты собрали сведения о колонии на территории Владимирской области, куда был этапирован оппозиционер Алексей Навальный. Они сравнили ИК-2 в Покрове с пансионатом или домом отдыха. Данное заключение отчасти связано с тем, что прежде колония функционировала как лечебно-трудовой профилакторий.

Как следует из данных ФСИН, примерно половина заключённых в ИК-2 отбывает срок за убийство, незаконный оборот наркотиков и прочие тяжкие преступления. Однако, как подметили журналисты, по фотографиям колония больше напоминает дом отдыха. Ведь историю свою ИК-2 ведёт от ЛТП № 2, созданного в Покрове согласно приказу МВД СССР от 13 июня 1974 года.

Как отмечается, зона Навального является «красной». Это значит, что администрация полностью контролирует жизнь в колонии.

Заключённым там позволено писать иконы, работать закройщиками и не только. На территории ИК-2 есть трёхэтажный «дом свиданий заключённых с родственниками». Там имеются душевые, кухня, спальни, телевизоры. Ранее бывший заключённый покровской колонии, ультраправый активист Дмитрий Дёмушкин рассказывал, что на его памяти никого из примерно 800 осуждённых до длительных свиданий с родными в этом «доме» не допускали.

Если хорошо себя вести, то даже на зоне можно немного пожить как на свободе, — пишет KP.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, покровская колония, как говорил Дёмушкин, известна жёсткими условиями содержания заключённых: их могут помещать в сектор, где возможно только стоять или сидеть со сложенными за спиной руками и не разрешается говорить с другими осуждёнными.

Что касается трудоустройства, то, добавил он, это возможно лишь в секторе умеренного контроля. При этом в колонии имеется всего сто рабочих мест на 700–800 осуждённых.