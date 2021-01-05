Колонии в РФ будут предупреждать об освобождении лиц с опасными болезнями

https://static.news.ru/photo/08fb4776-5187-11eb-8f30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские исправительные учреждения будут обязаны передавать региональным властям данные об освобождающихся заключённых с опасными для окружающих заболеваниями.

Соответствующий федеральный закон, разработанный Министерством юстиции РФ, вступает в силу с 17 января 2021 года. Он вносит изменения в статью 180 Уголовно-процессуального кодекса России.

Согласно документу, после передачи администрациями исправительных учреждений сведений об освобождающихся осуждённых с опасными для окружающих заболеваниями региональные органы здравоохранения должны будут принять решение касательно организации оказания медицинской помощи этим лицам. Российское правительство на данный момент устанавливает перечень сведений, правила их передачи, а также правила обмена данными в случае неприбытия бывшего осуждённого к месту жительства, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство юстиции РФ пересмотрит структуру учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), так как многие из них стали неэффективными из-за уменьшения общего числа заключённых. Глава министерства Константин Чуйченко рассказал, что Минюст совместно с ФСИН занимается разработкой схемы учреждений уголовного-исполнительной системы, которая позволит оптимизировать более 100 исправительных учреждений.



