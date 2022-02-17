Колокольцев рассказал о некомплекте кадров в правоохранительных органах

В 2021 году из органов уволилось на треть больше следователей, чем в 2020, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенном заседании итоговой коллегии МВД, трансляцию вёл телеканал «Россия 24». Министр подчеркнул, что нехватка сотрудников фиксируется в ППС, угрозыске и подразделениях по контролю за оборотом наркотиков.

За 2021 год количество уволившихся из органов внутренних дел следователей, по сравнению с 2020 годом, возросло на 34%. Вопрос некомплекта также актуален для ППС, уголовного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков. То есть почти по всем ключевым направлениям, — сказал Колокольцев.

Ранее о дефиците кадров в правоохранительных органах заявили в профсоюзе работников органов внутренних дел. В числе ключевых причин сложившейся ситуации специалисты называли низкие заработные платы, управленческую несогласованность и материальное расслоение внутри системы.

Как отмечал Владимир Колокольцев, некомплект сотрудников органов внутренних дел составляет 70 тысяч человек.