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Колокольцев рассказал о некомплекте кадров в правоохранительных органах

14:27, 17 февраля 2022
Колокольцев рассказал о некомплекте кадров в правоохранительных органах Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев Фото: Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости
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В 2021 году из органов уволилось на треть больше следователей, чем в 2020, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенном заседании итоговой коллегии МВД, трансляцию вёл телеканал «Россия 24». Министр подчеркнул, что нехватка сотрудников фиксируется в ППС, угрозыске и подразделениях по контролю за оборотом наркотиков.

За 2021 год количество уволившихся из органов внутренних дел следователей, по сравнению с 2020 годом, возросло на 34%. Вопрос некомплекта также актуален для ППС, уголовного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков. То есть почти по всем ключевым направлениям, — сказал Колокольцев.

Ранее о дефиците кадров в правоохранительных органах заявили в профсоюзе работников органов внутренних дел. В числе ключевых причин сложившейся ситуации специалисты называли низкие заработные платы, управленческую несогласованность и материальное расслоение внутри системы.

Как отмечал Владимир Колокольцев, некомплект сотрудников органов внутренних дел составляет 70 тысяч человек. 

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