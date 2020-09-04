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Колокольцев не увидел криминала в инциденте с Навальным

14:38, 04 сентября 2020 75
Алексей Навальный Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава МВД России Владимир Колокольцев опроверг наличие криминала в ситуации с 44-летним оппозиционером Алексеем Навальным.

Откуда ему (криминалу. — NEWS.ru) там быть? Мы не видим пока никаких оснований, — заявил глава МВД журналистам «Интерфакса».

Навальный потерял сознание 20 августа в самолёте, который летел из Томска в Москву. Борт приземлился в Омске, оппозиционера поместили в реанимацию. Когда состояние Навального стабилизировалось, его перевезли на лечение в немецкую клинику Charite.

Правительство Германии 2 сентября заявило, что оппозиционер был отравлен веществом «Новичок». Впервые о нём стало известно после отравления в марте 2018 года в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осуждён в РФ за шпионаж, и его дочери Юлии. Британские власти обвинили в причастности к этому преступлению российские спецслужбы.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что российские власти должны прояснить ситуацию с Навальным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не скрывал информацию по ситуации с оппозиционером. Он подчеркнул, что если информация об отравлении Навального найдёт подтверждение, тогда последует открытие следствия.

NEWS.ru писал, что следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по факту случившегося с Алексеем Навальным. Транспортная полиция продолжает доследственную проверку.

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