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Работники лишатся способа защиты их трудовых прав, если комиссия по трудовым спорам (КТС) будет ликвидирована. В связи с этим ведомство отказалось поддержать инициативу банков, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) обратилась с предложением внести поправки в Трудовой кодекс (ТК) к главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову. АБР предлагала убрать из него статьи,...