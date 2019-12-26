Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил старших лейтенантов полиции Дмитрия Булычева и Игоря Помыткина за спасение людей из горящего здания в подмосковном Щёлкове.
Патрулируя улицы, полицейские заметили дым в двухэтажном доме. Они остановили проезжавший мимо автомобиль «Газель» и попросили водителя припарковаться под окнами здания.
Затем они эвакуировали жителей из дома до прибытия пожарных расчётов.
Как ранее писал NEWS.ru, огонь вспыхнул в двух малоэтажных деревянных общежитиях лесозаготовительного предприятия в посёлке Залари Иркутской области в ночь на 25 декабря.
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