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Президент Владимир Путин потребовал от министров выступления с докладами по каждой просьбе, поступившей от жителей пострадавшего от наводнения Тулуна в Иркутской области.

Он рассказал, что потерпевшие обращались лично к нему с различными ходатайствами. Всего политик получил 117 сообщений, передаёт ТАСС. Я просто уже по опыту знаю: как только внимание к этому ослабевает,...