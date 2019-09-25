Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды двум сотрудникам полиции из Мордовии, которые задержали пьяного мужчину, угрожавшего выбросить грудного ребёнка с балкона. Церемония награждения произошла в Москве на заседании Общественного совета при министерстве.
Министр заявил, что часто именно участковые полиции первыми приходят на помощь попавшим в беду, сообщает пресс-служба МВД.
Яркий тому пример — действия сотрудников саранской полиции, участкового уполномоченного Василия Мартынова и водителя Виктора Ковальчука. Получив сигнал, что младенец находится в опасности, они в считаные минуты прибыли на место происшествия. Рискуя жизнью и проявив высокий профессионализм, спасли от гибели пятимесячную девочку, — заявил Владимир Колокольцев.
Лейтенант полиции Мартынов получил медаль МВД «За доблесть в службе», а старший сержант Ковальчук — медаль «За смелость во имя спасения».
Как писал News.ru, инцидент, за который были награждены полицейские из Мордовии, произошёл 19 августа в Саранске. По словам очевидцев, неадекватный мужчина сначала выбросил в окно бытовую технику, а после грозил выкинуть новорождённую дочку, взяв ребёнка за ноги и свесив его из окна третьего этажа.