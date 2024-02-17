Кологривый рассказал, что ему запомнилось на съемках «По щучьему веленью» Кологривый рассказал о шершнях на съемках «По щучьему веленью»»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Российский актер Никита Кологривый рассказал NEWS.ru, что во время съемок фильма-сказки «По щучьему велению», в котором он исполнил роль Емели, артистов преследовали шершни. На показе кинофильма в Российской государственной детской библиотеке он признался, что его коллега Мила Ершова, исполнившая роль Щуки, из-за шершней просыпалась по утрам с криками, а ему самому приходилось брать метлу и отгонять их от нее.

Она [Мила Ершова] жила через стенку от меня, и я просыпался от криков: «Аааа, Никита!» У меня стояла заготовленная такая метла, я брал метлу и бежал к ней через улицу, забегал и сбивал этих шершней, — рассказал артист.

Он уточнил, что шершни были больших размеров и внушали страх всей съемочной команде.

Ранее российский актер Дмитрий Дюжев заявил, что видит в Кологривом замечательного артиста. Он также признался, что ему понравилась работа молодого актера в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Дюжев посоветовал Кологривому учиться мастерству у более опытных артистов, которые смогли добиться небывалых успехов в актерском искусстве.

До этого актер Максим Виторган заступился за своего коллегу Данилу Козловского, которого Никита Кологривый назвал «лжеартистом». Виторган обвинил молодого актера в самолюбовании и хайпожорстве. При этом бывший муж Ксении Собчак назвал звезду «Слова пацана» талантливым артистом.