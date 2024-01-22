Кологривый поддержал бойцов СВО. Это самореклама или искренность?

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никита Кологривый

Никита Кологривый, сыгравший в сериале «Слово пацана» роль Кощея, обратился к бойцам СВО со словами поддержки и благодарности. Что тут сказать? Заявление уместное и, главное, политически грамотное. Вообще, судя по ленте новостей, молодой актер задался целью высказаться по поводу вообще всего на свете и получить максимальный зрительский отклик.

Поддержка бойцов

«Дорогие братья и бойцы, мы играем [в кино] в военное время ваши судьбы, стараемся делать это честно. Мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством и профессией, а эту безопасность нам обеспечиваете вы», — обратился актер Никита Кологривый к бойцам СВО.

И вызвал тем самым двоякое чувство: с одной стороны, все слова правильные и уместные, с другой — читается в них некая «фирменная партийная задушевинка». А учитывая количество спорных и даже скандальных заявлений, которые актер успел наделать ранее, возникают некоторые сомнения в его абсолютной искренности.

Напомню, ранее актер высказался о многих коллегах, и даже исхитрился раскритиковать таких мэтров, как Александр Абдулов с Иннокентием Смоктуновским, вызвав вполне справедливый гнев актера Леонида Ярмольника.

В целом по уровню скандальности и разбросу обсуждаемых публично тем актер Кологривый больше может соревноваться с музыкантом Юрием Эдуардовичем Лозой. Тот тоже не гнушается давать резкие и радикальные оценки всему и вся — от политики с экономикой до экспертного мнения на тему «как Богородица должна была воспитывать сына».

Самореклама или искренность

Следует отдать должное: в обоих случаях метод срабатывает. Как когда-то вся страна обсуждала критику Юрия Эдуардовича в адрес Мика Джаггера (солиста культовой группы Rolling Stone), так и сейчас всерьез повторяет слова Кологривого о коллегах.

Кажется, поняв, что попал в центр нескольких скандалов, молодой актер совершил самый политически грамотный ход: солидаризировался с нашими бойцами на передовой.

У многих поп-исполнителей и актеров такой фокус вряд ли бы прошел — все-таки мир гламура и столичной премиум-жизни не сильно «рифмуется» с солдатами в окопах. Но у Никиты Кологривого получилось вполне органично — недаром он старательно акцентировал внимание на своем происхождении и взглядах. Образ «парень из народа», кажется, прочно прикипел к актеру, и в этом свете его заявление не выглядит враньем.

Но все равно не покидает ощущение, что вся линия поведения актера с журналистами являет собой выверенную стратегию.

И надо сказать, вполне успешную.

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