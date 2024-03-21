Кологривый обратился к Путину в суде: что попросил, как наказали за дебош

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый из-за дебоша в баре оказался в суде. Что он попросил у президента РФ Владимира Путина во время заседания, как артиста наказали за драку?

О чем Кологривый попросил Путина

Во время заседания суда по факту дебоша Кологривого в ресторане, в ходе которого он ударил официанта и бармена, а также приставал к сотруднице и кусал ее за бедра, артист объяснил свое поведение тем, что находился в «неадекватном состоянии» и проявил «эмоциональную слабость».

«Это была горячка, это была истерика», — описал актер свой поступок.

В суде Кологривый также попросил прощения за инцидент. Актер пообещал, что после него займется благотворительностью.

«Обращаюсь не только к суду, но и к моим зрителям, и к ребятам, перед которыми я виноват. Я считаю, что я человек порядочный, я могу ошибиться 100%. Я прошу суд помиловать меня, потому что меня детская больница ждет в Новосибирске, церковь Александра Невского и множество благотворительных вещей. Я понял после сегодняшней ночи, что лучше я буду этим заниматься, а не дуростью какой-то. Прошу всех меня понять и простить», — сказал Кологривый во время заседания.

«Никита Сергеевич, помилованием у нас занимается президент Российской Федерации», — поправили артиста.

«Ну тогда, Владимир Владимирович, пожалуйста», — исправился актер.

Как наказали Кологривого за дебош

Кологривого арестовали на семь суток за мелкое хулиганство. Актер расстроился, что из-за этого не сможет увидеться с дочерью. Кроме того, по словам артиста, у него были запланированы благотворительные акции в нескольких детских больницах. Обжаловать решение суда Кологривый не будет.

«Пойду сидеть на киче, писать стихи. Надеюсь, что-нибудь светлое мне в голову придет. Всей прессе спасибо. Вели вы себя, правда, прекрасно. Вопросы у вас хорошие. <...> Всё в порядке, ребят, не переживайте. Я тертый калач, меня этим вряд ли собьешь с пути», — заявил Кологривый, общаясь после приговора суда с журналистами.

Актеру предстоит провести семь дней в новосибирском изоляторе временного содержания. Как пишет SHOT, Кологривого посадили в четырехместную камеру, отказав в индивидуальном размещении. Компанию известному актеру составят двое других правонарушителей по административным делам.

Артист попросил у правоохранителей книги, бумагу и ручку, однако ему отказали в передаче канцелярских принадлежностей. Кологривый отметил, что планирует выспаться за время пребывания в ИВС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Извинился ли Кологривый за дебош

Перед началом заседания Кологривый заявил, что буянить начал из-за усталости. Он признался, что ничего не помнит, а укушенную хостес перепутал с друзьями. Актер предложил девушке укусить его в ответ. Артист добавил, что извинился и готов сделать это еще раз.

Кологривый действительно передал свои извинения хостес, которую укусил за ногу. Артист записал девушке голосовое сообщение, которое опубликовало издание «Абзац».

«Зайка моя, прости, пожалуйста. Надо было еще разочек мне сунуть. С меня тебе — букет цветов», — сказал Кологривый.

Девушка ответила актеру фразой «Меня так еще не кусали», добавив смеющийся эмодзи.

До этого сотрудница бара признавалась, что хотела бы получить от звезды «Слова пацана» извинения из-за случившегося. По словам девушки, сначала Кологривый дружески общался с ней и шутил, а после попытался поцеловать ее, схватить руками за шею и дотронуться до груди. Хостес ответила на действия актера пощечиной, после которой он начал нецензурно выражаться и бросаться с кулаками на других работников заведения.

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