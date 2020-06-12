Коллекторы рассказали о самых дисциплинированных заёмщиках

https://static.news.ru/photo/c4fbfaca-acdb-11ea-80d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионеры, офицеры, врачи и учителя, а также сотрудники финансовых организаций реже остальных категорий граждан задерживают платежи по кредитам. Из этой группы только 15% россиян имеют просрочки по платежам. Об этом заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Степень дисциплинированности клиента в определённой степени зависит от его профессии, которая определяет уровень достатка и его постоянство. Кроме того, профессия накладывает отпечаток и на финансовую грамотность клиента, — приводит его слова РИА Новости.

При этом пенсионеры в этом списке на первом месте по ответственности за платежи. По мнению эксперта, помогает им в этом жизненный опыт, который научил их тщательно планировать бюджет. Также ответственно к ежемесячным кредитным платежам относятся учителя. Они дорожат своей репутацией и имеют стабильный ежемесячный доход.

Как писал NEWS.ru, пандемия и кризис заставили россиян задуматься о будущих сбережениях. Достаточное количество накоплений на чёрный день имеет лишь каждый пятый в стране.