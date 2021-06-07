Коллекторы пожаловались в СК на Милонова за слова о «паразитах»

https://static.news.ru/photo/f54e36ac-c788-11eb-ab5b-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на депутата Госдумы Виталия Милонова, который называл представителей их профессии «нелюдями» и «паразитами общества». Об этом сообщает РБК, в распоряжении журналистов которого есть копия жалобы.

Заявители увидели в словах парламентария негативную информацию о группе лиц «коллекторы», а также признаки унижения достоинства и оскорбления людей по профессиональному признаку.

Милонов заявил журналистам «Коммерсанта», что расценивает это заявление как попытку надавить на него, запугать и не допустить публичного высказывания позиции.

Я считаю, что институт коллекторов не имеет права на существование в том виде, в каком он сейчас есть. Я надеюсь, что скоро ассоциация коллекторов будет называть себя шайкой или бандой, потому что именно так называют себя люди, занимающиеся незаконным промыслом, — подчеркнул он.

Поводом для заявления в организации назвали неоднократные высказывания политика в адрес коллекторов. В частности, в 2020 году в эфире телеканала НТВ он называл представителей этой профессии «гадёнышами», «сволочами» и «негодяями».

Из бандитов их выгнали за чрезмерную жестокость. Я бы у них отнимал паспорта, лишал бы их пенсий и половой принадлежности. В паспорте бы тоже вычёркивал. Это клопы, это паразиты нашего общества, — говорил политик.

Накануне глава НАПКА Эльман Мехтиев заявил, что парламентарий пытается привлечь к себе внимание, ему нужна «кликабельность», поскольку у него «мандат заканчивается». Он добавил, что верующим людям, к которым причисляет себя Милонов, не пристало заниматься публичными оскорблениями.