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Коллекторы жёстко ответили на угрозу Милонова лишить их пенсий

11:42, 03 июня 2021
Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев расценил как разжигание вражды предложение депутата Госдумы Виталия Милонова лишать коллекторов пенсий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Разбираться с этим должны соответствующие органы. В Уголовном кодексе есть статья за разжигание вражды с использованием служебного положения, — цитирует Мехтиева Telegram-канал.

Глава ассоциации предположил, что парламентарий пытается привлечь к себе внимание, ему нужна «кликабельность», поскольку у него «мандат заканчивается». Он добавил, что верующим людям, к которым причисляет себя Милонов, не пристало заниматься публичными оскорблениями.

Ранее Милонов назвал коллекторов «негодяями» и «подонками» за то, что они угрожают людям расправой из-за непогашенных долгов. По мнению парламентария, их нужно лишить пенсии, также им следует запретить на законодательном уровне занимать любую должность. Кроме того, депутат предложил лишить коллекторов «права называть себя гражданином».

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