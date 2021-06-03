Коллекторы жёстко ответили на угрозу Милонова лишить их пенсий

https://static.news.ru/photo/d84515f6-c447-11eb-ac20-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев расценил как разжигание вражды предложение депутата Госдумы Виталия Милонова лишать коллекторов пенсий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Разбираться с этим должны соответствующие органы. В Уголовном кодексе есть статья за разжигание вражды с использованием служебного положения, — цитирует Мехтиева Telegram-канал.

Глава ассоциации предположил, что парламентарий пытается привлечь к себе внимание, ему нужна «кликабельность», поскольку у него «мандат заканчивается». Он добавил, что верующим людям, к которым причисляет себя Милонов, не пристало заниматься публичными оскорблениями.

Ранее Милонов назвал коллекторов «негодяями» и «подонками» за то, что они угрожают людям расправой из-за непогашенных долгов. По мнению парламентария, их нужно лишить пенсии, также им следует запретить на законодательном уровне занимать любую должность. Кроме того, депутат предложил лишить коллекторов «права называть себя гражданином».