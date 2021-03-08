Коллекторы назвали основные причины неплатежей россиян по кредитам

https://static.news.ru/photo/2c138854-80b7-11eb-8c67-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство россиян, допускающих просрочку платежей по кредитам, объясняют это финансовыми трудностями. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

В РФ кредитные обязательства имеются примерно у 60% экономически активного населения. При этом просрочку по платежам допускает каждый 12-й из них. Большинство должников объясняет это финансовыми трудностями — их число за год выросло с 50% в 2019 году до 75% в прошлом году, передаёт РИА Новости.

Среди тех, кто объясняет свои неплатежи финансовыми сложностями, около 60% заявляют о снижении дохода, 40% — о потере работы или полном отсутствии дохода.

По данным ассоциации, некоторые неплательщики не намерены выплачивать долг. Примерно 6% начинают платить лишь по решению суда, в то время как каждый 20-й должник планирует признать себя банкротом.

Ранее стало известно, что в 2020 году долги россиян по ипотеке достигли рекордных значений — 9,07 триллиона рублей, при этом из них только 71,1 миллиарда рублей являются просроченными платежами. Об этом говорится в исследовании сервиса ЦИАН. Объём просроченной задолженности от общего объёма долга является самым низким показателем с 2009 года. Тем не менее если сравнивать показатели 12-годичной давности, то с тех пор «просрочка» увеличилась больше чем в три раза — с 18,5 миллиарда рублей. Что касается общей задолженности, то она выросла аж в 11 раз.

В 2020-м россиянам было выдано 1,7 миллиона ипотеки на сумму в 4295,8 миллиарда рублей. Примерно треть кредитов брали для покупки квартир в новых домах, остальная же часть отошла в сторону вторичного жилья — многие предпочитают не обустраивать квартиру с нуля, а приобрести сразу готовую, чтобы иметь возможность начинать жить в ней в день покупки.

Средний размер ипотечного займа в 2020 году составил 2,51 миллиона рублей. Средний срок кредита с 2009 года увеличился примерно на два с половиной года, писал NEWS.ru.