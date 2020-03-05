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Россияне могут получать уведомления от коллекторов через сайт госуслуг после принятия нового закона в сфере взыскания, проект которого представил Минюст.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, всё дело в новом требовании, прописанном в законопроекте, согласно которому, вводится обязательное уведомление россиян за 30 дней о желании кредитора или коллекторов обратиться в суд.

По мнению Мехтева, это сильно облегчит работу коллекторских агентств и снизит издержки в этом бизнесе.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство юстиции намерено ограничить взыскание долгов со знакомых и родственников должников с 2021 года. Законопроект предполагает изменения, согласно которым, коллекторы смогут общаться с третьими лицами кредитного договора, только если те подписали при оформлении займа письменное разрешение на это.