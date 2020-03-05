Россияне могут получать уведомления от коллекторов через сайт госуслуг после принятия нового закона в сфере взыскания, проект которого представил Минюст.
Как
По мнению Мехтева, это сильно облегчит работу коллекторских агентств и снизит издержки в этом бизнесе.
Как писал NEWS.ru ранее, Министерство юстиции намерено ограничить взыскание долгов со знакомых и родственников должников с 2021 года. Законопроект предполагает изменения, согласно которым, коллекторы смогут общаться с третьими лицами кредитного договора, только если те подписали при оформлении займа письменное разрешение на это.
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