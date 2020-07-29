Коллекторам запретят донимать родных и коллег должников

https://static.news.ru/photo/da3b0ba4-d203-11ea-bd49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Коллекторы больше не будут беспокоить родных, друзей, коллег и соседей должников. Звонки разрешат только с письменного одобрения должника.

Соответствующий документ уже одобрен правительством. На этот раз разработчики закона обратили внимание на правовую коллизию: должнику нельзя звонить ночью и больше трёх раз в неделю, зато номера родственников можно набирать каждый день до бесконечности, пишет «РГ».

Теперь же любое общение сотрудников банков и коллекторов будет возможно только с письменного согласия самих родственников. Окружение должника должно само решать, желают ли они общаться с коллекторами, тем более, что у них никаких финансовых обязательств нет. Согласие на общение также можно отозвать в любой момент и перестать общаться со взыскателями.

Кроме того, Минюст разрабатывает документ о том, что все переговоры с должниками должны записываться автоматически. Федеральная служба судебных приставов в прошлом году рассмотрела почти 2,5 тысячи дел по неправомерным действиям коллекторов. Общая сумма штрафов составила более 114 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель одного из подъездов по адресу: Ленинградский проспект, дом 77, корпус 3 в Москве пожаловался на установку виселицы на площадке рядом с одной из квартир. В Сети предположили, что так «развлекаются» коллекторы, которые хотят получить денежные средства от жильцов многоэтажки.