Коллекторам запретят донимать родных и коллег должников

Коллекторы больше не будут беспокоить родных, друзей, коллег и соседей должников. Звонки разрешат только с письменного одобрения должника.
Соответствующий документ уже одобрен правительством. На этот раз разработчики закона обратили внимание на правовую коллизию: должнику нельзя звонить ночью и больше трёх раз в неделю, зато номера родственников можно набирать каждый день до бесконечности,
Теперь же любое общение сотрудников банков и коллекторов будет возможно только с письменного согласия самих родственников. Окружение должника должно само решать, желают ли они общаться с коллекторами, тем более, что у них никаких финансовых обязательств нет. Согласие на общение также можно отозвать в любой момент и перестать общаться со взыскателями.
Кроме того, Минюст разрабатывает документ о том, что все переговоры с должниками должны записываться автоматически. Федеральная служба судебных приставов в прошлом году рассмотрела почти 2,5 тысячи дел по неправомерным действиям коллекторов. Общая сумма штрафов составила более 114 млн рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель одного из подъездов по адресу: Ленинградский проспект, дом 77, корпус 3 в Москве пожаловался на установку виселицы на площадке рядом с одной из квартир. В Сети предположили, что так «развлекаются» коллекторы, которые хотят получить денежные средства от жильцов многоэтажки.
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