Коллектив VTimes пообещал читателям вернуться с новым СМИ

https://static.news.ru/photo/edecce78-caee-11eb-8afd-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: NEWS.ru

Коллектив интернет-издания VTimes, признанного СМИ-иноагентом, в своём обращении к читателям заявил, что уходит, но не прощается.

В своём Telegram-канале сотрудники VTimes сообщили , что издание вынуждено прекратить работу в связи с признанием администратора сайта иностранным агентом.

Для нас клеймо иноагента тем обиднее, что в своей работе мы преследовали только одни интересы — ваши. Мы старались, чтобы вы получали точную информацию, глубокий анализ, интересные, нестандартные мнения, — написано в сообщении.

Сотрудники издания также отмечают, что в России заниматься журналистикой становится всё сложнее, поэтому некоторые представители коллектива решили уйти. При этом другие в скором времени намерены запустить новое издание.

Мы очень скоро вернёмся — под другим именем, но с прежней повесткой и правилами. VTimes умер, да здравствует ... Название пока не скажем. Но оно будет начинаться на V, — написали журналисты.

Издание VTimes было основано в 2020 году бывшими журналистами «Ведомостей». 14 мая Минюст РФ внёс его в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Вскоре редакция объявила о закрытии. В коллективе пояснили, что признание издания иностранным агентом разрушило его бизнес-модель. Рекламодатели и партнёры не понимают, каким образом сотрудничать с таким СМИ, а добровольных пожертвований читателей для продолжения работы не хватает.