Коллеги вступились за медсестру в прозрачном защитном костюме

https://static.news.ru/photo/efd09d98-9a87-11ea-b1aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Медсестра из Тулы неожиданно прославилась, после того как вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым было только нижнее бельё. Девушка получила дисциплинарное высказывание от руководства больницы и замечание от областного Минздрава. Однако за неё вступились коллеги.

Как передаёт «Царьград», медики оставили многочисленные комментарии в Сети в поддержку тульской медсестры. Например, бывшая сотрудница скорой помощи рассказала, что сама носила халат, надетый прямо на бельё, потому что в условиях жары работать иначе просто невозможно.

Попробуйте надеть на себя мусорный мешок, сделайте дырку для головы, обмотайте себя скотчем и вы почувствуете, что это такое — защитный костюм, — написала медик.

Один из комментаторов заметил, что медработники спасают жизни, и не важно в каком виде они это делают. Другой обратил внимание на то, что медсёстры стали заложницами стереотипного сексуализированного образа.

Как писал NEWS.ru, ставшая героиней Интернета медсестра объяснила, что просто не знала, насколько прозрачен защитный костюм.