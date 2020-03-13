https://static.news.ru/photo/5716cc0a-6538-11ea-b783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фотография из московского морга, из-за которой в Москве были уволены несколько полицейских, была сделана больше трёх лет назад. Её появление в публичном доступе именно сейчас может быть связано с неразделённой любовью, считают теперь уже бывшие коллеги главных фигурантов скандальной истории.

Они утверждают, между майором Вячеславом Горнеевым и его подчинённой лейтенантом Татьяной Пулрышевой в ту пору возникли романтические отношения. Однако ситуацию осложнял семейный статус и наличие ребёнка у мужчины, пишет mk.ru.

Впрочем, по словам других сотрудников оскандалившегося УВД, девушку это не смущало. Она пыталась увести возлюбленного из семьи, приезжала к его жене и устраивала скандалы. Однако спустя год майор разорвал ставшие проблемой отношения, сохранив общение на уровне «начальник — подчинённая».

Та долгое время безуспешно пыталась вернуть пылкость чувств, тем более что полицейский развёлся. Однако он возобновлять отношения с прежней пассией не хотел. На пике этих противоречий и всплыла фотография из больничного морга. До этого времени ни Горнеев, ни Пулрышева никуда её не выкладывали, о существовании снимка знали только близкие коллеги.

Многие из них уверены: обиженная отсутствием внимания девушка сама «слила» старую фотокарточку управлению собственной безопасности. Однако это поставило крест не только на карьерах их обоих, но и на репутации их прямых руководителей.