Фотография из московского морга, из-за которой в Москве были уволены несколько полицейских, была сделана больше трёх лет назад. Её появление в публичном доступе именно сейчас может быть связано с неразделённой любовью, считают теперь уже бывшие коллеги главных фигурантов скандальной истории.
Они утверждают, между майором Вячеславом Горнеевым и его подчинённой лейтенантом Татьяной Пулрышевой в ту пору возникли романтические отношения. Однако ситуацию осложнял семейный статус и наличие ребёнка у мужчины,
Впрочем, по словам других сотрудников оскандалившегося УВД, девушку это не смущало. Она пыталась увести возлюбленного из семьи, приезжала к его жене и устраивала скандалы. Однако спустя год майор разорвал ставшие проблемой отношения, сохранив общение на уровне «начальник — подчинённая».
Та долгое время безуспешно пыталась вернуть пылкость чувств, тем более что полицейский развёлся. Однако он возобновлять отношения с прежней пассией не хотел. На пике этих противоречий и всплыла фотография из больничного морга. До этого времени ни Горнеев, ни Пулрышева никуда её не выкладывали, о существовании снимка знали только близкие коллеги.
Многие из них уверены: обиженная отсутствием внимания девушка сама «слила» старую фотокарточку управлению собственной безопасности. Однако это поставило крест не только на карьерах их обоих, но и на репутации их прямых руководителей.
Как писал NEWS.ru, после появления в публичном доступе фотографии, сделанной на фоне тел мёртвых людей в морге, начальник УВД был
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