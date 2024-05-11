Врачи выступили в поддержку педиатра Буяновой перед судом по делу о фейках

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Коллеги экс-педиатра Надежды Буяновой поддержали врача перед заседанием суда по делу о распространении недостоверной информации относительно армии, соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Свободу Надежде Буяновой!». Неравнодушным также предложили прийти на заседание.

Если вы не можете приехать на суд, но хотите поддержать Надежду, то вы можете написать ей письмо или помочь финансово, — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении бывшего педиатра ранее поступило в Тушинский суд Москвы для рассмотрения по существу. Дело зарегистрировано 2 мая 2024 года.

В конце апреля суд отправил Надежду Буянову в СИЗО. Адвокат Оскар Черджиев в беседе с журналистами отметил: по версии следствия, женщина на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, который погиб в зоне специальной военной операции. Суд избрал Буяновой меру пресечения в виде заключения под стражу. Экс-педиатр должна пробыть в СИЗО до 25 июня.

В начале мая российские врачи распространили открытое письмо с требованием освободить из-под стражи московского педиатра Надежду Буянову. Авторы письма отметили, что специалист, которая десятилетиями помогала людям, помещена «в СИЗО как опасный преступник, который может скрыться из страны или повлиять на следственные действия».