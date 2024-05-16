Коллеги Андрияки рассказали о последней встрече с художником Коллеги Андрияки заявили, что перед смертью он чувствовал себя нормально

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сергей Андрияка

Народный художник России Сергей Андрияка перед смертью «чувствовал себя нормально», сообщили «Подъему» в Академии акварели и изящных искусств. Коллеги рассказали, что навестили его в больнице накануне, но ничего не предвещало трагедии, несмотря на рак.

Были у него в больнице накануне, с ним общались, он чувствовал себя нормально. Совершенно неожиданно утром это произошло. Это очень большая потеря, потому что он, конечно, художник очень профессиональный. И душевный. И художник с большой буквы, и человек с большой буквы, — отметили в академии.

У Андрияки осталось шесть детей и двое внуков. Дата и место прощания с ректором Академии акварели и изящных искусств пока не определены.

Андрияка умер 15 мая в возрасте 65 лет. По данным Telegram-канала SHOT, художник скончался от онкологии, с которой боролся последние годы. В свою очередь, Telegram-канал Mash уточнил, что у него был рак кишечника.

Художник Дмитрий Цветков рассказал, что Андрияка проводил бесплатные мастер-классы по всей России. По его словам, творчество ректора академии было гораздо шире, чем о нем думают. Как отметил Цветков, Андрияка писал великолепные картины и продолжал дело отца, который был директором Московского художественного лицея и «бережно относился к молодым дарованиям».