Коллега рассказала о главе Паланы, погибшей при крушении Ан-26

Руководитель филиала краевого государственного архива Елена Муравская рассказала о погибшей при крушении самолёта Ан-26 главе Паланы Ольге Мохиревой. Она отметила, что почившая была первой, кто начал вести диалог с людьми в посёлке, пишет РИА Новости.

К нам пришла уборщица и рассказала о трагедии. Мы даже вначале не поверили. Потом начали общаться между собой. Мы, возможно, не со всеми общались, но всех знали, — вспоминает Муравская.

Она отметила, что глава посёлка старалась делать всё для людей. Мохирева первой пошла на диалог с жителями, а также постоянно сдавала отчёты в различные организации об успехах или провалах реализации тех или иных инициатив.

Муравская также уточнила, что семьям погибших оказывается помощь. Она подчеркнула, что на текущий день после случившейся трагедии все находятся в равном положении.

Кто-то может собраться силами, кто-то нет. Мне кажется, наша помощь нужна. Главное, чтобы люди не чувствовали себя одинокими и брошенными, — заключила она.

Ан-26 компании «Камчатские авиалинии», совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. На его борту находились шесть членов экипажа и, по различным данным, от 22 до 26 пассажиров. Все они погибли. На Камчатке был объявлен трёхдневный траур.

Ранее аудиозапись переговоров пилота разбившегося на Камчатке самолёта Ан-26 с диспетчером перед крушением появилась в Сети.