Коллега рассказал о подозреваемом в жестоких убийствах ученом РАН Коллега подозреваемого в убийствах ученого Цветкова назвал его задержание шоком

Фото: Скриншот с видео/commonwealthoffamilies/vk.com

Александр Цветков

Задержание российского гидролога, сотрудника Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина Российской академии наук Александра Цветкова по подозрению в совершении четырех убийств с особой жестокостью стало шоком для его семьи и коллег, пишет KP.RU. Один из сотрудников института, Александр Бобров, в беседе с изданием отметил, что до сих пор не верит в причастность ученого к преступлениям.

Его задержание — это шок. Никто в институте не верит в его вину, потому что это просто невозможно, — рассказал он.

Бобров также отметил, что в дни совершения убийств подозреваемый находился вместе с ним в экспедиции в Ивановской и Костромской областях, в то время как все преступления были совершены в Москве. Он уточнил, что фотография Цветкова на пароме, перевозившим их через Волгу, была сделана 10 августа 2002 года, в тот день, когда была убита 55-летняя женщина, сдававшая комнату на площади трех вокзалов.

Адвокат подозреваемого Давид Афян обратил внимание на то, что второй подозреваемый Андрей Алешин заявлял, что у его подельника по прозвищу Чуваш были характерные татуировки, которых нет у Цветкова: перстни на пальцах рук и кельтский узор на левой руке. Позже он изменил свои показания, заявив, что все перепутал.

Жена ученого тоже уверена, что Цветков не мог совершить все эти преступления. Она уточнила, что у нее вызвал сомнение мотив преступления. По словам женщины, ученый не мог преследовать корыстные цели, так как получал не только зарплату, но и оплату за гранты и участие в конференциях. Она также добавила, что совпадение с фотороботом, по которому и задержали гидролога, составило около 50-60%.

Саша обычно либо дома, либо в экспедиции. Если он не на работе, то к нему местные бегут толпами. Саша хорошо разбирается в технике, поэтому многим помогает с починкой, — отметила жена подозреваемого.

Цветкова ранее заподозрили в совершении убийств с особой жестокостью в 2000-е. На скамье подсудимых ученый оказался вместе с Андреем Алешиным, с которым познакомился около 20 лет назад. Приятель гидролога был ранее четырежды судим. В СК утверждают, что Алешин дал против Цветкова показания: по его словам, в 2002 году они вдвоем убили двух женщин и мужчину.

Полиция задержала Цветкова в столичном аэропорту Домодедово, когда мужчина с коллегами вернулся из очередной экспедиции. На первом допросе он написал явку с повинной и просил о досудебном соглашении, но позднее отказался от своих слов.