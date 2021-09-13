Действия разбившегося под Иркутском пилота L-410 оценил его коллега

Пилот разбившегося под Иркутском L-410 Николай Махнутин всё сделал правильно, уведя самолёт на второй круг. Об этом в беседе с «КП-Екатеринбург» рассказал его бывший коллега.

По словам лётчика, Махнутин был у него вторым пилотом и запомнился ему как очень ответственный и педантичный человек.

Как рассказал Сергей (имя изменено по его просьбе), за время совместных полётов у них никогда не возникало внештатных ситуаций. Несмотря на то что в особых ситуациях они не бывали, но отрабатывали их на тренажёрах, за что Махнутин всегда получал высокие оценки.

Он всё сделал согласно правилам. Ушёл на второй круг. Правда, я не знаю ни схем, ни систем захода, так как никогда не был на этом аэродроме и не знаю особенностей этой площадки, — пояснил коллега.

Ранее сообщалось, что самолёт L-410 рухнул в тайге в 4 км от аэродрома в Казачинском Иркутской области. На борту находились 16 человек. Погибли один пилот, а также двое мужчин и женщина. По словам Махнутина, в условиях тумана они заходили на второй круг на низкой высоте, не заметили сопку, в которую и врезались.