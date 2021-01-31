Количество задержанных на протестных акциях в РФ достигло 2834

https://static.news.ru/photo/28e3c756-63cb-11eb-9f57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в ходе несогласованных протестных акций в России 31 января уже задержали 2834 человека.

Данные актуальны по состоянию на 16:10 мск, подсчёт задержанных ведёт правозащитный проект «ОВД-Инфо». Лидером по числу задержаний остаётся Москва (726).

В Санкт-Петербурге в автозаки увели 437 человек. 194 участника протестной акции задержали в Красноярске, 120 — во Владивостоке, 112 — в Нижнем Новгороде, 103 — в Новосибирске, 90 — в Новокузнецке, 68 — в Перми, 54 — во Владимире и 53 — в Сочи. В Мурманске, Волоколамске, Березниках, Домодедово, Благовещенске, Череповце и Орске задержано по одному человеку.

Несанкционированные протесты в российских городах проходят в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, 17 января вернувшегося в РФ после лечения в Германии.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января. В Санкт-Петербурге к одному из протестующих применили электрошокер, позже аналогичный инцидент произошёл в Москве. В центре столицы загорелся полицейский фургон. В Казани задержания проходят в довольно жёсткой форме.