Количество уголовных дел против медработников выросло в 2023 году

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Количество возбужденных уголовных дел в отношении медицинских работников увеличилось на 25% в прошлом году, сообщил доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Арсений Бимбинов на III Научно-практической конференции «Медицинское уголовное право». При этом число жалоб уменьшилось. Так, в 2023 году поступило лишь 4,4 тысячи гневных писем против 5,7 тысячи в 2022 году, передает «МВ».

Согласно статистике, количество уголовных дел возросло с 1860 до 2332. Лидером по числу жалоб на медработников стал Центральный федеральный округ. При этом уточняется, что отказы в возбуждении уголовных дел получил 1371 заявитель.

Подавляющее большинство уголовных дел против медицинских работников возбуждались по ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности ) и ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Незначительное число дел возбуждали по ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 293 (халатность).

Ранее сообщалось, что в суд поступило уголовное дело о крупнейших в истории РФ взятках. На скамью подсудимых сядут 27-летняя лейтенант Кристина Ляховенко и 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев.