Количество смертей от COVID-19 в РФ увеличилось на 193

https://static.news.ru/photo/e968864e-afa6-11ea-9fd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики 16 июня 2020 года сообщили о 193 новых смертях в России от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Всего от недуга скончались 7 284 гражданина.

Также за последние 24 часа в РФ зарегистрировали 8 248 случаев COVID-19 в 82 субъектах. Из них 2 950 пациентов (35,8%) переносят болезнь без клинических симптомов. Всего в стране выявили 545 458 заразившихся в 85 регионах, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. За последние сутки в РФ выздоровели 9 767 человек. К 16 июня общее число исцелившихся достигло 294 306 человек.

Наименьшее число новых заболевших в РФ зафиксировали НАО — 89. При этом 32 гражданина выписались по выздоровлению. От COVID-19 в регионе никто не умер.

Лидирует по общему количеству случаев заражения и вновь выявленных Москва. В мегаполисе 208680 (+1416 за последние сутки) заболевших, 126114 выздоровели (+2874), 3386 умерли (+52).

В мире к 16 июня число пациентов с COVID-19 превышает 8 млн. Из них более 436 тысяч скончались. Около 3,8 млн выздоровели. РФ занимает третью строчку по числу заразившихся в мире. На первом месте Соединённые Штаты Америки — 2114026 граждан. Второй идёт Бразилия — 888271.

Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран.

Меньше всего жителей заболели в Лесото — четыре случая. Население африканского королевства едва превышает 2 млн человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские учёные выявили новый маркер, который может увеличить риск смерти от коронавируса. Согласно исследованию, в его основе лежит соотношение количества лимфоцитов в крови, а также уровня интерлейкина-6, показывающего уровень воспаления. Такая формула, как заявляют медики, показывает более тяжёлое течение заболевания и даёт возможность медикам принять экстренные меры.