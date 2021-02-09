Количество случаев заболевания коронавирусом в России превысило 4 млн

https://static.news.ru/photo/ef811fa2-6b79-11eb-9594-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За время пандемии коронавирусной инфекции число заболевших COVID-19 россиян превысило 4 млн. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 человек, — говорится в сообщении.

Больше всего заразившихся коронавирусом оказалось в Москве. За весь период в столице было выявлено 948 477 случаев заболевания COVID-19. 858 358 пациентов выздоровело, жертвами болезни стали 14 099 человек. Второе место по заболеваемости занимает Санкт-Петербург, где за время пандемии зафиксировали 348 613 случаев. 256 704 человек поправились, сообщается о 10 237 летальных случаев. Третье место — у Московской области. В Подмосковье насчитывается 201 756 заболевших за пандемию, 162 946 выздоровевших и 4 113 скончавшихся.

На данный момент Россия занимает четвёртое место в мире по случаям заболевания коронавирусом, впрочем, лидеры в этом списке значительно опережают нашу страну. По информации, опубликованной накануне, в США 27 098 367 заболевших, из них скончалось 465 083 человека. В Индии насчитывается 10 847 304 случая, жертвами COVID-19 стали 155 158 человек. Замыкает тройку Бразилия с общим числом заболевших 9 548 079 человек и 232 170 летальными случаями.

Как ранее писал NEWS.ru, оперштаб обнародовал статистику суточного прироста заболевших в России на 10 февраля. за 24 часа в нашей стране зафиксировано 14 494 новых случаев.