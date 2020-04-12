Количество случаев COVID-19 в Москве превысило 10 тысяч

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Новые 1 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) зафиксированы в Москве. Всего в мегаполисе зарегистрированы свыше 10,1 тысяч пациентов, передают представители оперативного штаба на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

По данным на 12 апреля 2020 года, всего в мире COVID-19 заболели свыше 1,7 млн человек, умерли более 108 тысяч, поправились около 405 тысяч. В РФ инфицированных 15 770, скончались 130 пациентов, выздоровел 1291 житель.

Как писал NEWS.ru, ранее главврач медцентра в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что на лечении в медучреждении находятся 503 человека. Он отметил, что 52 человека помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии, из них 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.