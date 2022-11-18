В России значительно увеличилось число пациентов с ВИЧ РБК: количество россиян с ВИЧ увеличилось на 40 тысяч человек с начала года

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Руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил РБК, что за восемь месяцев этого года число новых пациентов с ВИЧ в федеральном регистре составило 40 тысяч человек при общем количестве в 1,1 млн россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом. По его оценке, к концу года прирост может достигнуть значений в минимум 60 тысяч человек, в том числе за счет беженцев и пациентов из присоединенных регионов.

В фонде «СПИД.Центр» сообщили, что беженцы с ВИЧ с начала специальной военной операции регулярно обращались за помощью, однако в последнее время таких обращений стало меньше. В общественном движении «Пациентский контроль», которое занимается мониторингом доступности терапии для пациентов с социально значимыми заболеваниями, сообщили, что с весны этого года получили 350 обращений о помощи в получении терапии.

Хотя число ВИЧ-инфицированных россиян последовательно растет, в 2022 году регионы снизили на 11% объем закупок препаратов из наиболее распространенных схем терапии от ВИЧ, подсчитали в аналитическом агентстве Headway Company. В целом закупки снизили 30 регионов, наиболее существенно — Камчатский край (-97,9%), Московская (-66,8%) и Пензенская области (-29,8%). Одновременно нарастили закупки в 18 регионах, наиболее значительно в Свердловской (+658,5%), Тульской (+8395,9%) и Челябинской (+137,8%) областях.

В российском офисе GlaxoSmithKline сообщили, что не получали предложений о дополнительных закупках, но продолжают поставлять препарат по региональным тендерам. По оценкам движения «Пациентский контроль», поставки лекарств для ВИЧ-инфицированных в регионы составили лишь половину от заявленной потребности. В то же время дефицит препарата в региональных диспансерах уже привел к росту спроса на него в коммерческом сегменте почти в четыре раза, следует из расчетов маркетингового агентства DSM Group.

В этом году пациенты с ВИЧ в различных регионах России начали массово жаловаться на проблемы с получением препарата долутегравир. На сайте «Перебои.ру» появилось около 25 сообщений о проблемах с получением препарата в Тюменской и Кемеровской областях, а также Башкирии и Крыму. Пациенты, как правило, писали о том, что в профильных медучреждениях им предлагают другие лекарства.