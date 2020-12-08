Количество резюме Дедов Морозов в России выросло втрое

https://static.news.ru/photo/1164311c-39b2-11eb-ade8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число предложений на рынке услуг новогодних аниматоров выросло в три раза в конце 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего. Спрос на такие услуги снизился.

Так, на портале HeadHunter опубликованы 198 резюме Дедов Морозов (66 в прошлом году) и 320 резюме Снегурочек (108 в 2019 году). Примечательно, что в 2020 году работу новогодними аниматорами активно ищут подростки. Авторы десятков анкет — молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, они претендуют на заработок в размере 20-80 тысяч рублей за сезон, пишут «Известия».

Также на вакансии «внучек» Дедов Морозов претендуют девушки того же возраста, их зарплатных ожидания колеблются в пределах 15-50 тысяч рублей за время новогодних праздников.

Однако спрос на услуги аниматоров существенно снизился в связи с ограничениями, введёнными в связи с пандемией коронавируса. Например, отменены корпоративные вечеринки, детские утренники и прочие массовые мероприятия.

Как правило, ежегодно прирост заказчиков в преддверии Нового года составлял 30-40%, в этом сезоне мы такого не наблюдаем, — рассказал руководитель Союза артистов и аниматоров Никита Потебня.

В связи с эпидемиологическими условиями артисты в преддверии Нового года готовы предоставлять клиентам справки о наличии антител к коронавирусу, а также надевать средства индивидуальной защиты и дезинфицировать реквизит.

Как писал NEWS.ru, профессиональный Дед Мороз в условиях празднования Нового года во время пандемии должен носить маску и быть привит, иначе он является потенциальным распространителем инфекции, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.