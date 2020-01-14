https://static.news.ru/photo/a2d1ac8e-36f6-11ea-8b32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Около 500 тысяч украинцев в 2019 году получили российский паспорт. Это число почти вдвое превышает показатель 2018 года, когда гражданами России стали около 270 тысяч жителей соседнего государства.

Как передаёт ТАСС, такие данные озвучила руководитель управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова на заседании комитета Госдумы по делам СНГ. Она отметила, что прирост произошёл «не только за счёт Донецка и Луганска», оговорившись при этом, что количество выходцев из самопровозглашённых республик Донбасса среди новых граждан велико.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получать российские паспорта в упрощённом порядке. На получение гражданства таким путём могут рассчитывать также украинцы, проживавшие на контролируемых Киевом территориях. К декабрю 2019 года, как сообщал NEWS.ru, 125 тысяч выходцев из Донбасса стали российскими гражданами.