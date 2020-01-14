Около 500 тысяч украинцев в 2019 году получили российский паспорт. Это число почти вдвое превышает показатель 2018 года, когда гражданами России стали около 270 тысяч жителей соседнего государства.
Как
24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получать российские паспорта в упрощённом порядке. На получение гражданства таким путём могут рассчитывать также украинцы, проживавшие на контролируемых Киевом территориях. К декабрю 2019 года, как сообщал NEWS.ru, 125 тысяч выходцев из Донбасса стали российскими гражданами.
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