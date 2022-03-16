Количество пенсионеров на учёте в ПФР снизилось почти на миллион за год

Число пенсионеров на учёте в ПФР сократилось на 970 тысяч за 2021 год. С начала пандемии показатель сокращался быстрее прогнозов. Это привело к экономии бюджета, которая тем не менее перекрывалась расходами на поддержку уязвимых слоев населения, пишет РБК.

По состоянию на 1 января 2022 года на учёте в ПФР состояло чуть более 42 млн пенсионеров: по сравнению с аналогичными данными прошлого года этот показатель снизился примерно на 970 тысяч человек, или на 2,3%. Это максимальное снижение с начала 1990-х.

Число «гражданских» пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. По данным Росстата, в первый год пенсионной реформы их количество уменьшилось на 319 тысяч человек, и такая динамика соответствовала ожиданиям властей. С 2020 года количество российских пенсионеров стало сокращаться быстрее из-за пандемии COVID-19.

Как уточнил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов, сокращение численности пенсионеров в 2021 году привело к снижению расходов на выплаты пенсий на 110–220 млрд рублей. Другие эксперты отмечают, что такая «экономия» перекрывалась дополнительными расходами на снижение последствий пандемии для пенсионеров, включая единоразовые выплаты и индексацию пенсий.

Ранее замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов выступил с предложением рассмотреть отмену пенсионной реформы. Он добавил, что этот шаг позволит поддержать граждан в непростое время, а пенсионеры при желании смогут продолжить работу. Сенатор назвал повышение пенсионного возраста «дополнительной нагрузкой» для граждан и добавил, что дополнительные средства можно было бы изыскать с тех предприятий, которые занимаются использованием природных богатств России.